В ООО «Дубовицкое» выявили около 40 тонн сомнительного зерна

Это сделало орловское Управление Россельхознадзора.

Речь идёт о 13 партиях зерна. Их общий вес составил 41,4 тысячи тонн.

Как пояснили в ведомстве, партии были недостоверно задекларированы. «Дубовицкое» оформило декларации о соответствии не по единой форме (утверждённой Евразийской экономической комиссией).

Кроме того, предприятие не внесло информацию о декларации о соответствии в сопроводительные документы на полторы тысячи тонн зерна. Это является нарушением требований Таможенного союза.

В итоге компании объявили предостережения, а декларации признали недействительными. Отметим, что ранее «Дубовицкое» оштрафовали за грубые нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки.

ИА «Орелград»