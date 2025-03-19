Орловские школы не решили проблему второй смены

Проблемы сферы образования обсудили в Орловском облсовете.

Орловский облсовет народных депутатов провел расширенное заседание комитета по образованию, спорту, культуре и туризму. В его рамках с отчетом о результатах деятельности департамента образования Орловской области доложила руководитель этого ведомства Татьяна Патова. Она сообщила, что в регионе насчитывается 637 организаций: 166 дошкольных, 333 общеобразовательных и 18 профессиональных образовательных организаций, 95 учреждений дополнительного образования детей, пять вузов и шесть филиалов федеральных вузов.

«Таким образом, образовательными услугами всех уровней в регионе охвачено более 147 тысяч детей, – цитирует докладчика пресс-служба Орловского облсовета. – При этом 82 процента школьников региона обучаются в первую смену. Подавляющее большинство школ, в которых имеется вторая смена — это городские школы. 34 из них находятся в Орле, шесть — в городе Ливны, четыре – в Орловском муниципальном округе».

Обучение во вторую смену в настоящий момент организовано для 14 156 школьников, что составляет 18 процентов от общего количества учеников. Всего в орловских школах в 2024/2025 учебном году обучаются 76 753 человека. В Орловской области проблему второй смены планируют решить до 2027 года. Для этого предполагается создать 4675 новых мест за счет строительства новых школ в Орле, Ливнах и Орловском муниципальном округе.

Однако процесс сопряжен с трудностями. Так, Татьяна Патова упомянула о строящихся в регионе новых школах, образовательные мощности которых рассчитаны на 1225 обучающихся. «Одновременно Татьяна Патова сообщила, что нормативный срок сдачи и ввода в эксплуатацию обоих объектов перенесен на 2026 год», – отметили в пресс-службе регионального парламента.

ИА «Орелград»