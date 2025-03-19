Орловцы сократили свои долги по налогам до 4,2 миллиарда рублей

Совокупная налоговая задолженность в регионе снизилась почти на 369 миллионов рублей.

В Орловской области по состоянию на 1 марта 2025 года, по данным регионального Управления ФНС России, совокупная налоговая задолженность снизилась по отношению к началу года на 368,9 миллиона рублей, или на 8 процентов, и составила 4,2 миллиарда рублей. Ранее ведомство сообщало, что за 2024 год совокупная задолженность по налогам в регионе снизилась на 20,5 процента.

Тенденции во многом содействует увеличение количества жителей и организаций Орловской области, которые «подписываются» на услугу по информированию о наличии налоговой задолженности. Напомним, что налоговики один раз в квартал рассылают информацию о задолженности посредством электронной помощи и смс-сообщений. В прошлом году количество абонентов выросло примерно в 1,5 раза, оно уже приближается к полусотне тысяч абонентов. В случае отсутствия налоговой задолженности сообщения не направляются.

«Подключить данную бесплатную услугу налоговой службы могут как физические, так и юридические лица, представив согласие при личном обращении в налоговый орган или МФЦ или направив согласие по почте, через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС, – сообщили в пресс-службе регионального Управления ФНС. России. – Обращаем внимание, что сообщение о налоговой задолженности носит информационный характер и оплату сумм долга не предусматривает».

Однако погасить долги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России, например, через личный кабинет налогоплательщика или сервис, «Уплата налогов и пошлин», а также через отделения банков и платежные терминалы. Региональное управление налоговой службы также напоминает о том, в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога «посредством перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа».

Узнать о наличии задолженности, помимо рассылки электронной почты и смс-сообщений, можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», портала госуслуг, МФЦ или при личном визите в налоговый орган. Напомним, что для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, имеющих налоговую задолженность, ФНС России разработала специальный сервис «Площадка реструктуризации долга». На ней должники и кредиторы при содействии налоговиков «могут найти оптимальный путь урегулирования образовавшейся задолженности».

ИА «Орелград»