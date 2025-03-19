Ярмарку вакансий провели в колонии под Орлом

Осужденным рассказали о состоянии на рынке труда в регионе.

Ярмарка вакансий была организована для осужденных женской исправительной колонии №6. Как пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, акция прошла в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Напомним, что недавно аналогичный закон появился и в Орловской области.

Основной целью подобных мероприятий является содействие в успешной ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных. К числу таких мероприятий относится и содействие в поиске работы и трудоустройстве после освобождения из колонии. Не секрет, что многие бывшие заключенные сталкиваются с огромными трудностями при попытке устроиться на работу.

«В ходе встречи ведущий инспектор Центра занятости населения Кромского района Людмила Овешникова ознакомила осужденных с информацией о состоянии на рынке труда в регионе, с перечнем актуальных вакансий и требованиями, предъявляемыми к кандидатам при приеме на работу, видами профессионального обучения и получения дополнительного образования, услугами по психологической поддержке и социальной адаптации», – перечислили в пресс-службе Управления ФСИН.

Рассказали осужденным о некоторых нюансах, в том числе о технических новшествах в сфере трудоустройства. Например, успешным помощником в поиске рабочего места может стать федеральный портал «Работа в России». Работодатели заявляют туда свободные вакансии, таковых в Орловской области насчитывается на данный момент около 11 000. Осужденным объяснили, как пользоваться инструментами и алгоритами указанного портала.

«В завершение ярмарки вакансий осужденным были вручены информационные буклеты, даны ответы на поступившие вопросы, а также проведены индивидуальные профориентационные консультации», – добавили в Управлении ФСИН. Отметим, что подобные мероприятия также являются одной из форм профилактики рецидивной преступности. Бывает, что недавние заключенные решаются на новое преступление от безысходности, когда не могут найти работу и средства на проживание.

Так, ранее региональное УМВД сообщало, что в 2024 году в органы службы занятости было направлено 13 ранее судимых граждан для дальнейшего их трудоустройства. В целом в минувшем году в результате проведенной работы количество преступлений, повторно совершенных людьми с криминальным опытом, снизилось на 17,5 процента по сравнению с предыдущим годом, в удельный вес таких деяний в числе раскрытых за год преступлений составил 57,4 процента.

ИА «Орелград»