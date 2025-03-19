Орловщина стала одним из лидеров страны по банкротству ИП

По итогам 2024-го Орловская область вошла в первую тройку.

Таковы официальные данные Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и Федеральной налоговой службы (ФНС). Анализ провело коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В 2024-м в Орловской области количество ИП, признанных банкротами, выросло сразу на 450%. Хуже этот показатель только в Якутии (800%) и в Марий Эл (500%).

В целом по стране данный негативный показатель тоже вырос, хотя и совсем не так резко (на 19,6%)

Отметим, что в 2023-м в Орловской области число обанкротившихся ИП не росло, а падало (на 60%). Впрочем, если говорить о количестве самих ИП, признанных банкротами, то в нашем регионе оно относительно невелико. В 2023-м их было 2, в 2024-м — 11.

ИА «Орелград»