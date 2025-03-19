Орловские полицейские изъяли десятки поддельных документов

Преступная группа занималась оформлением банковских карт на фальшивые паспорта.

Как рассказали в пресс-службе орловской полиции, противоправную деятельность пресекли совместными усилиями областного Управления уголовного розыска и регионального Управления ФСБ.

В Орле был задержан 18-летний парень — гражданин одной из республик Средней Азии. Он оформлял банковскую карту, используя поддельный документ. Полицейские изъяли у задержанного фальшивый паспорт иностранного государства, а также другие подделки — миграционную карту и бланк уведомления о прибытии в место пребывания.

Затем, уже в Тульской области, были задержаны ещё трое молодых людей – участников преступной группы. Один из них оказался несовершеннолетним, двум другим — 25 лет и 21 год.

Гражданство данных лиц не уточняется. Однако известно, что у них изъяли около двух десятков поддельных паспортов, миграционных карт, бланков уведомления о прибытии в место пребывания.

Как рассказали подозреваемые, они занимались оформлением банковских карт на поддельные документы. Далее участники преступной группы планировали передавать такие карты другим лицам — чтобы те использовали их для обналичивания средств, добываемых незаконным путём.

В итоге уголовное дело возбудили по статье 327, которая карает за изготовление поддельных документов. Фигуранты заключены под стражу.

ИА «Орелград»