Сбербанк засудил Фонд поддержки предпринимательства

Финансовая организация взыскала по суду предоставленные бизнесу гарантии.

Сразу два похожих иска Сбербанка рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Оба иска были поданы к некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», учрежденной областными властями. Речь шла о взыскании задолженности. В первом случае истец указал, что в 2023 году между банком и компанией «Трансметгрупп» был заключен кредитный договор с лимитом в сумме 3 000 000 рублей, на срок до февраля 2026 года, под 15,9 процента годовых. Также для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору были заключены договоры поручительства, один из которых подписал Фонд поддержки предпринимательства, а второй – частное лицо

Согласно договору ответственность поручителей перед кредитором в виде банка является субсидиарной и ограничена суммой в размере 1 500 000 рублей, то есть половиной суммы кредита. По мере уменьшения обязательств по кредитному договору лимит ответственности поручителей также должен снижаться. В данном случае компания не перечислила банку все обязательные платежи по кредиту. Не отреагировала она и на претензию финансовой организации.

И тогда банк сначала взыскал полтора миллиона рублей с первого поручителя, а затем подал в суд на Фонд. Исковые требования были удовлетворены – арбитраж обязал ответчика перечислить банку задолженность указанной выше компании в размере 1 500 000 рублей. Во втором случае Сбербанк просил о взыскании задолженности в размере 3 481 835 рублей, которая накопилась у «Дорремстроя». Эта компания в 2022 году взяла кредит с лимитом в сумме 10 000 000 рублей.

Как и в первом случае, было заключено два договора поручительства – вновь с частным лицом и с Фондом поддержки предпринимательства. Их ответственность была ограничена суммой 5 000 000 рублей. Решением Советского районного суда города Орла в 2024 году были удовлетворены исковые требования Сбербанка к «Дорремстрою» о взыскании задолженности по кредитному договору, которая составляла на тот момент 7,208 миллиона рублей. А теперь арбитраж обязал Фонд половину этой суммы выплатить банку.

Некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» является частью инфраструктуры финансовой, информационно-консультационной поддержки бизнеса, созданной правительством региона. В ее состав также входят некоммерческая организация – микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Орловской области», Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного и инновационного развития и Орловский региональный Центр поддержки экспорта.

ИА «Орелград»