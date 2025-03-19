В конфликте вокруг «Промцеолита» в Хотынце очередной поворот

Мосгорсуд отменил приговор по делу бывших топ-менеджеров Андрея Мушкина и Алексея Тарасова.

Мушкин и Тарасов обвинялись по ч. 4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в составе организованной преступной группы с причинением ущерба в особо крупном размере. Якобы произошло хищение акций ОАО «Промцеолит» путем обмана. 17 марта 2025 года Московский городской суд отменил приговор Таганского районного суда. Выявлены нарушения как со стороны следствия, так и недочеты в трактовках суда первой инстанции.

Ранее уже было прекращено другое дело в отношении менеджеров «Промцеолита» и «ЦеоТрейдРесурс» (занималось сбытом и популяризацией продукции орловского завода) Анны Степановой и Станислава Агамирова. Основание – отсутствие состава преступления. Кстати, экс-руководитель «Промцеолита» Агамиров доказал в суде, что его увольнение было незаконно.

Судебные работники и силовики, участвовавшие в серии «цеолитовых» дел, могут подвергнуться проверкам.

В Хотынце уже более 20 лет добывают цеолиты – минералы, которые способны очищать почву и водоемы от загрязнений, в том числе от химических и радиоактивных. Материал используют в промышленности, строительстве и даже в качестве пищевой добавки. В мае 2021 года орловский завод перешел во владение московского бизнесмена Александра Казаченко.

По данным kartoteka.ru, Александр Казаченко является соучредителем и руководителем АО Промышленная группа «Алсико». Целый ряд компаний, учреждённых АО ПГ «Алсико», уже признаны банкротами: ООО «Алсико-Ресурс», ООО «Алсико-Агропром», ООО «Алсико–Интерагро», ООО «ТехноСервисГрупп», ООО «Алсико-Энерго», ОАО «НИИХТ». Потери от банкротств исчисляются миллиардами. Не все кредиторы согласны, что к несостоятельности привели управленческие ошибки, а не злой умысел. Среди «живых» компаний АО ПГ «Алсико» остались завязанные на орловских цеолитах ОАО «Промцеолит», ОАО «Мелор», а также ООО «ЦЕОМАКС».

ИА “Орелград”