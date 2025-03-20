В Орловской области объяснили рост тарифов на капремонт

Исполнение закона о капремонте изучили депутаты Орловского облсовета.

Комитет по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов утвердил отчет о мониторинге правоприменения Закона «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области». В документе отмечено, что нормы данного закона в регионе исполняются полностью. В рамках анализа депутаты сделали запросы в компетентные ведомства, что позволило проследить финансовую составляющую.

Так, депутаты обратили внимание на то, что с 1 января 2024 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Орловской области составил 11,68 рубля за один квадратный метр. Он был увеличен, а сам тариф установлен с учетом индекса потребительских цен в 2022 году, то есть уровня инфляции, равного 12,86 процента. Повышение тарифа минимального размера взноса обусловлено ростом стоимости строительных материалов и работ по капитальному ремонту.

«Ежегодное увеличение размера взноса на капитальный ремонт не менее, чем на уровень инфляции, позволит скомпенсировать рост цен на строительные материалы и работы, а также позволит увеличить фонд капитального ремонта, а следовательно, и возможности проведения работ по капремонту, – говорится в отчете. – Ежегодное увеличение минимального размера взноса на капремонт предусмотрено федеральным и региональным законодательством».

Из информации парламентариев также следует, что взнос на капитальный ремонт в Орловской области не повышался на протяжении 6 лет: с 2015 по 2020 год он составлял 6,6 рубля за квадратный метр и только в 2021 году вырос до 6,86 рубля. Правда, уже в 2022 году размер взноса составил 9,35 рубля. При этом он оставался одним из самых низких в ЦФО. Несмотря на инфляционные процессы, регион продолжал исполнять обязательства ежегодной реализации программы комплексного капитального ремонта многоквартирных домов, а также подпрограммы по досрочному ремонту крыш и замене лифтов, отработавших назначенный срок службы.

«Критическое удорожание продукции, работ и услуг на ремонтно-строительном рынке в 2021-2022 годах обусловило беспрецедентные меры правительства России, – напоминают парламентарии. – В октябре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, допускающее повышение на 25 процентов размера платы за капремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах. В условиях ограниченной предельной стоимости услуг по капремонту и утвержденного бюджета программы капремонта указанная мера фактически также на четверть сократила объемы ремонтных работ, оптимизировала количество и качество оказываемых услуг за счет фонда капитального ремонта».

Рост стоимости строительных материалов отмечается ежегодно, что может регулироваться применением дефляторов. Но в 2022 году произошло существенное повышение цен на строительную продукцию и стоимости строительно-монтажных работ. Индекс потребительских цен на строительные материалы в октябре 2022 года, например, увеличился на 26 процентов по отношению к декабрю 2021 года, цен производителей – на 10,6 процента. Согласно аналитическому обзору агентства «Национальные кредитные рейтинги», существенно выросли цены на кирпич – на 63 процента), арматуру – на 52 процента, электрику – на 38 процентов, окна ПВХ – на 40 процентов, бетон – на 14 процентов, утеплитель – на 20 процентов, дерево и опалубку – на 100 процентов.

«Произошла разбалансировка конкурентного рынка и резкий отток потенциальных подрядчиков на исполнение работ по капремонту многоквартирных домов, – говорится в отчете. – Возросли случаи задержки сроков завершения работ, удорожания контрактов по капитальному ремонту, увеличилось число несостоявшихся аукционов на отбор подрядчиков для производства строительных работ. Основная причина – несоответствие проектной стоимости работ фактическому ценовому состоянию строительного рынка, то есть действующий тариф не позволял полноценно реализовать программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

ИА «Орелград»