На СВО ушли 62 орловских подсудимых

Из них 21 человек — уже в текущем году.

Об этом сообщает портал «Орловские новости», ссылаясь на заместителя председателя Орловского областного суда Дмитрия Сопова. «В эту цифру не входят те лица, которые заключили контракт по делам, которые находятся на предварительном следствии», – уточнил он.

Сопов рассказал, что чаще всего контракты на участие в СВО заключали те, кто обвинялся в мошенничестве, кражах, незаконном сбыте наркотиков, а также угрозах убийством.

При этом в полномочия суда не входит оценка целесообразности или нецелесообразности таких решений.

Однако судебные органы должны убедиться, что статья, по которой обвиняется подсудимый, не включена в соответствующий список исключений. (Напомним, именно по этой причине на СВО не может уйти действующий советник губернатора Сергей Лежнев.) Кроме того, суд проверяет полномочия лица, которое обратилось с ходатайством.

ИА «Орелград»