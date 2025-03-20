Орловец сбил двоих пешеходов и скрылся

Пострадавших пришлось госпитализировать.

Новость сообщили в Управлении ГАИ Орловской области.

Авария произошла в Корсаково накануне около 20 часов. ДТП случилось на местной Советской улице у дома №3.

«Лада» (ВАЗ 21102) ехала в сторону улицы Пролетарской. Машина сбила двоих пешеходов — 54-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Они шли по краю проезжей части (в попутном направлении).

После этого водитель скрылся с места. Однако в течении дежурных суток его и машину разыскали.

Травмы потерпевших оказались серьёзными. Их отвезли на «Скорой помощи» во Мценскую ЦРБ, а затем госпитализировали.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП. Пострадали пятеро человек. Один погиб (во Мценском районе, на трассе «Крым», в столкновении легковой иномарки с дорожным ограждением и грузовым автомобилем).

ИА «Орелград»