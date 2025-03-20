В орловскую сеть борделей входило четыре салона

Супругам-организаторам не исполнилось и 30 лет.

Новые подробности истории с организацией сети борделей рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Ранее сегодня о целых девяти уголовных делах сообщил Следственный комитет России.

Как пояснили в полиции, супруги-организаторы были довольно молоды. Муж — 2000-го года рождения, жена — 2003-го. В «головном» орловском салоне были не только «жрицы любви», но также управляющая, администраторы и водитель.

Всего именно в качестве участников организованной группы проходят трое человек. Кто является третьим — пока не известно.

На данный момент известно о четырёх салонах, теперь уже прекративших работу. Они располагались не только в Орле, но также в Нижегородской и Тверской областях.

Противоправную деятельность пресекли силами уголовного розыска МВД (как орловского, так и главного профильных управлений), а также Следственного комитета России, при силовой поддержке Росгвардии.

ИА «Орелград»