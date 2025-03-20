«Народный фронт» нашёл в центре Орла двухметровые ямы

Общественники попросили мэрию внести улицы в план ремонта.

Об этом рассказали в орловском штабе «ОНФ».

Общественники отреагировали на обращения жителей города. В ходе рейда они подтвердились. Проблемы выявили на улицах Садово-Пушкарной и Чапаева — в Заводском районе Орла, практически в центре города.

Так, на Чапаева нашли многочисленные выбоины и ямы. В особо тяжёлых случаях их глубина составляла до 20 сантиметров, ширина — до одного метра, а длина — до двух метров. Естественно, в углублениях появлялись лужи, которые становились дополнительной проблемой для водителей и пешеходов.

На Садово-Пушкарной общественники обнаружили срезанные куски асфальта. Кроме того, здесь также скопились лужи, «которые невозможно обойти».

«ОНФ» попросил Администрацию Орла внести эти улицы в план ремонта на ближайшее время.

ИА «Орелград»