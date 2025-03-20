«Народный фронт» нашёл в центре Орла двухметровые ямы

20.3.2025 | 12:40 ЖКХ, Новости

Общественники попросили мэрию внести улицы в план ремонта.

Фото: ОНФ в Орловской области

Об этом рассказали в орловском штабе «ОНФ».

Общественники отреагировали на обращения жителей города. В ходе рейда они подтвердились. Проблемы выявили на улицах Садово-Пушкарной и Чапаева — в Заводском районе Орла, практически в центре города.

Так, на Чапаева нашли многочисленные выбоины и ямы. В особо тяжёлых случаях их глубина составляла до 20 сантиметров, ширина — до одного метра, а длина — до двух метров. Естественно, в углублениях появлялись лужи, которые становились дополнительной проблемой для водителей и пешеходов.

На Садово-Пушкарной общественники обнаружили срезанные куски асфальта. Кроме того, здесь также скопились лужи, «которые невозможно обойти».

«ОНФ» попросил Администрацию Орла внести эти улицы в план ремонта на ближайшее время.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования