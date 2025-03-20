В Урицком районе 11 участников СВО получили землю под жильё

20.3.2025 | 13:15 Новости, СВО

Содействие оказали военнослужащим, отмеченным государственными наградами.

Фото: vestiorel.ru

Также районная администрация выделила участки под индивидуальное жилищное строительство четырём членам семей погибших участников СВО.

Как сообщают «Вести-Орёл», территории обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Есть водопровод, газ и электричество. Также к участкам есть подъезды.

На соответствующие цели направлялось 26 миллионов рублей.

Участки выделяются в соответствии с распоряжением президента России.

ИА «Орелград»


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