В Урицком районе 11 участников СВО получили землю под жильё

Содействие оказали военнослужащим, отмеченным государственными наградами.
Также районная администрация выделила участки под индивидуальное жилищное строительство четырём членам семей погибших участников СВО.
Как сообщают «Вести-Орёл», территории обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями. Есть водопровод, газ и электричество. Также к участкам есть подъезды.
На соответствующие цели направлялось 26 миллионов рублей.
Участки выделяются в соответствии с распоряжением президента России.
ИА «Орелград»