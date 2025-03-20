В Орле на «Светлой жизни» «вырубили поросль»

Проезд к озеру начнут ремонтировать 25 марта.
Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.
Напомним, дорогу к популярному месту летнего отдыха орловцев ремонтирует ООО «Газресурс». Как сообщили на встрече в областной администрации, на данный момент здесь завершены подготовительные работы. Подрядчик «выполнил вырубку поросли и вывоз порубочных остатков».
С 25 марта компания приступит к основной части задания. Предстоит осуществить разбивку трассы и, собственно, строительные и монтажные работы.
Работы должны завершиться к 1 июня.
ИА «Орелград»