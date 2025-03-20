В Орле на «Светлой жизни» «вырубили поросль»

20.3.2025 | 12:00 ЖКХ, Новости

Проезд к озеру начнут ремонтировать 25 марта.

Фото: vk.com/oreladm

Об этом стало известно на совещании с главами муниципальных образований. Его провёл губернатор Андрей Клычков.

Напомним, дорогу к популярному месту летнего отдыха орловцев ремонтирует ООО «Газресурс». Как сообщили на встрече в областной администрации, на данный момент здесь завершены подготовительные работы. Подрядчик «выполнил вырубку поросли и вывоз порубочных остатков».

С 25 марта компания приступит к основной части задания. Предстоит осуществить разбивку трассы и, собственно, строительные и монтажные работы.

Работы должны завершиться к 1 июня.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования