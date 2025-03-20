Орловцам предложили лозунги на Первомай

Работу по подготовке к первомайским акциям начали профсоюзы.

Исполком Федерации независимых профсоюзов России утвердил план подготовки к Первомайской акции. Решение было принято в Москве, где состоялось заседание Исполнительного комитета ФНПР. В этом году Первомай пройдет под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы». Акция будет приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также к 120-летию профсоюзного движения в России и 35-летию образования ФНПР. Пройдет она с 21 апреля по 1 мая.

«В рамках акции запланированы массовые мероприятия, информационные акции и просветительские встречи, направленные на популяризацию истории профсоюзного движения и роли труда в достижении национальных целей развития России», – сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Орловской области.

Региону еще предстоит определиться с собственными первомайскими лозунгами. Ориентироваться же профсоюзы будут на лозунги, уже предложенные ФНПР. Вот лишь некоторые из них: «Наша сила – в единстве и солидарности!»; «Достойный ответ санкциям – развитие собственной экономики!»; «Доступное и качественное образование для всех!»; «Защитим права работников реального сектора экономики!»; «Работающий человек не должен быть бедным!»; «Сверхурочную работу – в трудовой стаж!»; «Пенсия – это время для жизни, а не «дожития»!»; «Трудом и Доблестью – за Мир и Победу!».

Что касается других решений, то исполком решил повысить эффективность работы технической инспекции труда профсоюзов и сформировать единую позицию по вопросам безопасности, охраны и условий труда, социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Для этого создан Совет технической инспекции труда, промышленной и экологической безопасности. В его состав вошли представители как общероссийских профсоюзов, так и территориальных профобъединений.

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ИА «Орелград»