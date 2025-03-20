Орловский бизнес все активнее переходит на виртуальные уставы

Почти треть новых ООО воспользовались подсказками от налоговиков.

По состоянию на 1 марта 2025 года уже 112 компаний Орловской области перешли на типовой устав. Это 29 процентов от общего числа ООО, созданных за последний год в регионе, отмечают в пресс-службе регионального Управления ФНС России. Напомним, типовые уставы были разработаны налоговиками, чтобы упростить процедуру регистрации для бизнеса. Их еще называют виртуальными, поскольку размещены она на сайте налоговой службы.

Этот интерактивный сервис содержит 36 различных вариантов типовых уставов. Причем сервис сам поможет пользователю подобрать оптимальный для него вариант. Для этого надо ответить на несколько вопросов. Кстати, взять типовой устав на вооружение могут не только вновь созданные фирмы. Действующие компании имеют возможность перейти на типовой устав в любое время, в том числе, при внесении любых изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

«Для этого необходимо подать в регистрирующий орган заявление по форме Р13014 с указанием номера типового устава и решение участников юридического лица, – говорят в Управлении ФНС России по Орловской области. – Регистрация изменений займет пять рабочих дней. При желании учредителей компания всегда может перейти на другой вариант типового устава, либо вернуться на применение авторского устава».

Узнать, что ООО использует типовой устав, контрагент может из выписки ЕГРЮЛ, добавили налоговики. В ведомстве говорят о том, что использование типового устава имеет ряд преимуществ. В то же время все чаще стали встречаться ошибки при его использовании. Так, наиболее часто встречающейся ошибкой стало несоответствие должности руководителя в типовом уставе и в заявлении на регистрацию, что приводит к отказам в регистрации. «Предотвратить подобные ошибки при подготовке документов поможет интернет-сервис ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», – говорят налоговики.

Тем временем ФНС России напомнила бизнесу о том, что компании имеет возможность оценить самих себя с помощью сервиса оценки юридического лица. За два года его работы уже почти 100 тысяч компаний по всей стране воспользовались его услугами, причем сделали это 191 тысячу раз. В ФНС подсчитали, что количество обращений в 2024 году увеличилось более чем в восемь раз по сравнению с 2023 годом, а с начала этого года число обратившихся выросло еще в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Услуга бесплатная, – объясняют налоговики. – Получить выписку с результатами оценки можно в личном кабинете налогоплательщика в течение не более чем одного рабочего дня. Если компания не согласна с результатами, то она может направить запрос о корректировке сведений в выписке, приложив к нему документы, подтверждающие изменения».

ИА «Орелград»