Застройщикам компенсируют часть ставок по ипотечным кредитам

Областные власти скорректировали условия субсидирования.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства». В частности, поправки внесены изменения в порядок предоставления субсидии из областного бюджета застройщикам. Она предназначена для возмещения части понесенных ими расходов в связи с компенсацией части процентной ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым кредитными организациями гражданам для приобретения помещений на первичном рынке жилья.

Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Изменениями уточнено, что отбор получателей субсидии теперь производится в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». При этом используется ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Раньше проведение отбора обеспечивалось посредством государственной специализированной информационной системы «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Согласно поправкам, субсидия предоставляется при наличии письменного согласия застройщика возместить за счет собственных средств кредитным организациям недополученные доходы, связанные со снижением процентных ставок по ипотечным кредитам, – в размере не более 20 процентов от суммы предоставленного гражданину ипотечного кредита, а не 15 процентов, как было установлено ранее.

«Определен порядок внесения изменений в объявление о проведении конкурсного отбора. Уточнены порядок рассмотрения заявок и определения победителей отбора, форма заявки на перечисление субсидии», – добавили аналитики. По данным правительства, в 2024 году жители Орловской области заключили 4990 ипотечных договоров на общую сумму 16 миллиардов рублей, что на 40,3 процента меньше по количеству и на 39,5 процента – по сумме, чем было в 2023 году.

«В 2024 году жилье на вторичном рынке пользовалось большей популярностью, чем в новостройках, – подметили в пресс-службе губернатора. – Орловцы оформили 1920 ипотечных договоров для покупки новых квартир, и 3070 – для приобретения вторички. При этом объем ипотеки для приобретения квадратных метров в новых домах оказался на миллиард больше, чем для покупки жилья «с рук»: новостройки – 8,6 миллиарда, вторичка – 7,6 миллиарда рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в Орловской области в 2024 году составила 3,2 миллиона рублей».

ИА «Орелград»