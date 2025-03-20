Орловцам расскажут о еде Тургенева и собаках Пришвина

Сразу две интересные лекции ожидают жителей и гостей города.

Орловская областная библиотека им. И. А. Бунина анонсировал старт цикла гастролекций, который пройдет под названием «Писатели и еда», Первая гастролекция прозвучит уже 28 марта 2025 года в 11:00. Ее прочитает гастроисследователь Ольга Дорофеева, которая изучает кулинарные предпочтения русских писателей, для чего посещает их родовые усадьбы, и выпускает кулинарные открытки.

«Тема, крайне акцентированная, скажем, Гоголем, у которого Чичиков буквально путешествует от стола к столу; или Чеховым, или Зощенко…, – говорят в «Бунинке», анонсируя первую лекции. – Но Иван Сергеевич Тургенев – признанный гастрономический аскет. Или нет? Что любил есть Тургенев, живя в Спасском-Лутовиново и Париже? Что мог везти в чемодане, отправляясь из Парижа в Клуа к дочери?».

Словом, организаторы обещают посетителям, что после лекции они буквально откроют для себя Ивана Тургенева как гурмана и эстета. Кроме того, слушателей обещают перенести во времени, после чего они окажутся « на «обеде пятерых» в Париже или собирающими яблоки в Спасском». «Приходите, друзья! Интересно будет, без всякого сомнения!», – призывают в библиотеке.

Двумя днями ранее, 26 марта в 10:00, в Музее писателей-орловцев прозвучит лекция «Собаки М.М. Пришвина». На мероприятия приглашаются все желающие в возрасте от шести лет и старше. Вход свободный. Посетителям расскажут об особенной любви Михаила Пришвина к собакам, которых он считал нашими самыми верными друзьями среди животных и которым посвятил много замечательных произведений.

«Гостям музея предстоит узнать, сколько у Михаила Михайловича на протяжении всей его жизни было собак, что все они были ему не просто верные друзья, но и надежные помощники. В чем помогали собаки писателю, в каком деле они были незаменимы, можно узнать, посетив музейную лекцию. Мероприятие завершится небольшой экскурсией по экспозиции зала, посвященного жизни и творчеству Пришвина», – сообщается в анонсе акции.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»