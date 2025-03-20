Завтра Клычков встретится с главой Минздрава России

20.3.2025 | 10:22 Медицина, Новости

Орловский губернатор отправляется в рабочую поездку в Москву.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом он сам объявил во время прямого эфира в социальных сетях накануне.

«Завтра вечером уеду в Москву, договорились встретиться с министром здравоохранения в пятницу. Обсудим наши вопросы в том числе и по строительным объектам. В понедельник доложу о результатах», – заявил Андрей Клычков.

Напомним, министром здравоохранения России является Михаил Мурашко. Он занимает эту должность с 2020-го года.

Что касается незавершённых строительных объектов, связанных со здравоохранением, то к ним, в первую очередь, относится многопрофильный медицинский центр областной больницы на бульваре Победы – «Орловский титаник». Также не исключено, что губернатор и министр обсудят серьёзно забуксовавший ремонт Мценской ЦРБ.

ИА «Орелград»


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