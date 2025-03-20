Орловским кооперативам помогут деньгами

Они получат гранты на развитие материально-технической базы.

О проведении отбора проектов грантополучателей по развитию материально-технической базы для предоставления гранта объявил департамент сельского хозяйства Орловской области. Заявки и документы принимаются с 19 марта по 12 апреля 2025 года в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Комиссия по отбору проектов завершит свою работу 4 мая 2025 года.

Принять участие в конкурсном отборе могут кооперативы, которые ранее подобные гранты не получали. К участию не допустят кооперативы, у которых в прошлом году имелись случаи привлечения к ответственности за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. Победители отбора заключат с департаментом сельского хозяйства соглашения. Они также дадут ряд обязательств.

В частности, кооператив должен обещать, что успеет освоить грант в течение 24 месяцев со дня его получения и будет использовать имущество, приобретенное за счет гранта, исключительно для своего развития и деятельности. Также кооператив должен обещать трудоустроить на постоянную работу новых работников исходя из расчета не менее одного нового работника на каждые 10 миллионов рублей гранта, но не менее одного нового работника на один грант.

Кроме того, победитель отбора обязан обеспечивать не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема реализации сельскохозяйственной продукции в размере не ниже среднего размера прироста производства продукции сельского хозяйства по крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Орловской области. В качестве ориентира здесь берутся данные Федеральной службы государственной статистики за последние три года.

Кооператив обязан сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет со дня получения гранта и в течение того же срока вести деятельность на сельских территориях или на территориях сельских агломераций Орловской области, перечень которых утвержден департаментом. И все пять лет кооператив должен будет отчитываться перед департаментом.

Имущество, приобретенное с участием средств гранта, необходимо внести в неделимый фонд кооператива. В течение пяти лет его запрещено реализовывать, передавать в аренду, отдавать под залог или отчуждать каким-либо иным образом. Департамент сельского хозяйства оставляет за собой право проводить проверки порядка и условий предоставления гранта, в том числе достижения результата.

ИА «Орелград»