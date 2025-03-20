Орловских супругов подозревают в создании сети борделей

«Отделения» работали в трёх регионах.

Новость сообщили в орловском Управлении Следственного комитета России.

Согласно текущей версии, в 2023-м году пара из Орловской области решила заняться незаконным бизнесом. Супруги вовлекали женщин в занятия проституцией. Вначале незаконные услуги оказывали под видом массажного салона. «Точка» находилась в Заводском районе Орла.

Однако затем география борделя расширилась. Подконтрольные орловской паре организованные преступные группы появились в Нижегородской области (в самом Нижнем Новогороде и городе Выксе) и Тверской области (непосредственно в Твери). Соответствующая реклама размещалась в интернете.

В настоящее время преступная деятельность пресечена. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На основании материалов оперативной и розыскной деятельности Управления МВД России по Орловской области возбуждены целых девять уголовных дел. Фигурантами стали не только орловцы, но и жители Нижегородской, Тверской и Тульской областей. Им вменяют соответствующие статьи УК — 210 («организация преступного сообщества или участие в нём»), 240 («вовлечение в занятие проституцией»), 241 («организация занятия проституцией»).

ИА «Орелград»