В Орле обрели популярность черновики для записи первоклашек

Популярность образовательных услуг в электронном виде продолжает расти.

В Орловской области стал доступен сервис «Черновик заявления в 1 класс». Возможность работать с ним у орловцев появилась 17 марта. Сервис работает на портале госуслуг. С его помощью можно заранее заполнить и сохранить в личном кабинете черновик заявления на зачисление ребенка в первый класс, чтобы сразу отправить его с началом приемной кампании. Заполненный черновик можно будет открыть в личном кабинете. После начала приемной кампании станет доступна кнопка «Отправить». Едва появившись, сервис тут же обрел популярность в регионе. Статистика использования черновиков в Орловской области превосходит показатели других регионов.

«С момента открытия формы в Орловской области родители будущих первоклассников уже создали около 200 черновиков, – сообщает Региональный центр оценки качества образования. – Это больше, чем в некоторых соседних областях. Интерес граждан к электронным услугам понятен – часто они предлагают заявителям ряд удобств, недоступных при подаче традиционных «бумажных» заявлений».

В ведомстве подметили, что в Орловской области постепенно снижается доля родителей, которые приносят заявления лично в школы. В 2022 году таковых было 10 процентов, в 2023 году – уже 9 процентов, в 2024 году – всего пять процентов. А ведь совсем недавно, в 2020 году, 90 процентов заявлений о зачислении ребенка в первый класс было подано родителями при личном визите в школы. Всего за пять лет ситуация изменилась кардинально.

Кстати, сроки приема заявлений в школу на 2025/26 учебный год таковы: 1 апреля – 30 июня — первая волна (в школу по месту регистрации или другую при наличии льгот); 6 июля – 5 сентября — вторая волна (в любую школу вне зависимости от адреса регистрации). В Центре напомнили, что подробный перечень льгот, дающих право на зачисление в первый класс в первую волну, приведен в приказе Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458. К слову, по статистике, численность первоклассников в 2023/2024 учебном году в Орловской области составляла 8041 человек, в 2024/2025 учебном году – 7054 человека.

ИА «Орелград»