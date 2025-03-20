Орловский «телефонный убийца» получил большой срок

Ссора на расстоянии превратилась в тяжкое преступление.

История имела место в октябре минувшего года. Житель деревни Брагино, которая относится ко Мценскому району, разговаривал по телефону со знакомым, который находился во Мценске.

При этом селянин был нетрезв. Он поссорился с собеседником. Однако на этом дело не закончилось.

Мужчина взял на себя труд приехать во Мценск, а затем напасть на оппонента. Агрессор нанёс ему удар ножом в туловище. Потерпевший скончался, а нападавшего задержали.

Как сообщает орловское Управление Следственного комитета России, суд приговорил мужчину к 10 годам колонии строгого режима.

ИА «Орелград»