В этом году орловский День поля пройдёт под Мценском

Об этом объявил губернатор.

Андрей Клычков сообщил об этом на пресс-конференции для журналистов федеральных и региональных СМИ.

В минувшем году День поля проходил в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Однако повторить опыт в этом году не получится.

«Площадка в Стрелецком была перепахана. Сейчас она физически непригодна. Поэтому основное мероприятие пройдет в Мценском районе», – пояснил Клычков.

Кроме того, в рамках Дня поля ожидаются мероприятия в областном центре, Малоархангельском и Новодеревеньковском районах. Частично они пройдут и на базе того же центра зернобобовых и крупяных культур.

В минувшем году День поля посетили около 30 тысяч человек.

ИА «Орелград»