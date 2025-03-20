В этом году орловский День поля пройдёт под Мценском

20.3.2025 | 11:00 Новости, Общество

Об этом объявил губернатор.

День поля. Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков сообщил об этом на пресс-конференции для журналистов федеральных и региональных СМИ.

В минувшем году День поля проходил в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Однако повторить опыт в этом году не получится.

«Площадка в Стрелецком была перепахана. Сейчас она физически непригодна. Поэтому основное мероприятие пройдет в Мценском районе», – пояснил Клычков.

Кроме того, в рамках Дня поля ожидаются мероприятия в областном центре, Малоархангельском и Новодеревеньковском районах. Частично они пройдут и на базе того же центра зернобобовых и крупяных культур.

В минувшем году День поля посетили около 30 тысяч человек.

ИА «Орелград»


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