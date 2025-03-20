ЖК «Династия» стал победителем конкурса «ТОП ЖК-2025» в Орловской области

Монолитно-кирпичные дома повышенной комфортности строятся на бульваре Молодежи в Орле.

В рамках шестой Российской строительной недели были подведены итоги конкурса «ТОП ЖК-2025». Победителем в нашем регионе признан проект, реализуемый Объединенной домостроительной корпорацией в Зареченском микрорайоне. ЖК «Династия» отличается уникальным архитектурным решением в неоклассическом стиле с современными элементами. В комплексе реализованы тренды комфортного жилья: отдельный паркинг, продуманное общественное пространство, современное видеонаблюдение, колясочные. Особенное предложение «Династии» – двухуровневые квартиры с террасами.

Жилые комплексы оценивались по 133 параметрам, включающим качество строительства, инфраструктуру и комфорт проживания. Экспертами рассматривались как бытовые элементы, например, наличие Wi-Fi во дворе, так и посадка в городской среде, включая негативное и позитивное соседство. Каждому пункту присваивается определенное количество баллов. ЖК «Династия» получил первое место в ТОП комплексов региона. На втором – Nova Парк ГК Развитие. Воронежский застройщик достраивает объекты, которые не смогло завершить АИЖК Орловской области на улице Панчука. На третьем месте «Времена года». Этот жилой комплекс возводит ГК ОДСК в поселке Образцово.

ИА “Орелград”