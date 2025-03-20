Сквер Бунина обещают доделать к 5 августа

20.3.2025 | 11:40 ЖКХ, Новости

Об этом стало известно на совещании в орловской администрации.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Встречу с главами муниципальных образований провёл губернатор Андрей Клычков.

Напомним, сквер Бунина у главной библиотеки области должны были благоустроить ещё в минувшем году. Однако из-за недостатка средств это удалось сделать лишь очень частично.

Как стало известно на заседании, в настоящий момент «Объединённый муниципальный заказчик» работает над заключением контракта с подрядной организацией. Срок исполнения работ — 5 августа.

Также в Орле, хотя уже и не в этом году, планируется благоустроить сквер Танкистов, сквер имени Альберта Иванова и территорию у дома по Набережной Дубровинского, 62. Все эти три точки находятся примерно по соседству.

На данный момент определён подрядчик («Горпроект») по разработке соответствующей документации. Проекты и сметы надо подготовить к 4 октября текущего года.

ИА «Орелград»


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