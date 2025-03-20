Сквер Бунина обещают доделать к 5 августа

Об этом стало известно на совещании в орловской администрации.
Встречу с главами муниципальных образований провёл губернатор Андрей Клычков.
Напомним, сквер Бунина у главной библиотеки области должны были благоустроить ещё в минувшем году. Однако из-за недостатка средств это удалось сделать лишь очень частично.
Как стало известно на заседании, в настоящий момент «Объединённый муниципальный заказчик» работает над заключением контракта с подрядной организацией. Срок исполнения работ — 5 августа.
Также в Орле, хотя уже и не в этом году, планируется благоустроить сквер Танкистов, сквер имени Альберта Иванова и территорию у дома по Набережной Дубровинского, 62. Все эти три точки находятся примерно по соседству.
На данный момент определён подрядчик («Горпроект») по разработке соответствующей документации. Проекты и сметы надо подготовить к 4 октября текущего года.
ИА «Орелград»