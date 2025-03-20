Скончалась сотрудница краеведческого музея Тамара Алексеева

20.3.2025 | 11:20 История, Культура, Новости, Общество

Об этом сообщили в соцсетях орловского учреждения.

Фото: Орловский областной краеведческий музей

Тамара Алексеева являлась сотрудником библиотеки музея. Она работала в учреждении с 2003-го года.

В музее она работала с 2003 года.

Алексеева активно занималась библиографической работой, пополняла и редактировала картотеки и каталоги, готовила книжные выставки. Также она принимала участие в подготовке к изданию библиографического справочника.

Кроме того, орловчанка издала собственную книгу «В театральном доме». Её перу принадлежат многочисленные театральные рецензии, которые публиковались в журнале «Страстной бульвар». Также её публикации выходили в орловской периодике.

Тамара Алексеева являлась членом Союза театральных деятелей России и Союза журналистов России.

ИА «Орелград»


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