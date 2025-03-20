В Орле погорельцам увеличили срок оказания помощи

Соответствующие поправки мэрия внесла в порядок использования средств резервного фонда.

Мэр Юрий Парахин внес важное изменение в «Порядок оказания материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации города Орла гражданам, жилое помещение которых пострадало в результате пожара». Власти вдвое увеличили предельный срок оказания помощи. Так, согласно предыдущей версии документа, заявление об оказании материальной помощи в связи с пожаром погорельцы могли подать в течение 6 месяцев со дня установления факта пожара в жилом помещении. А теперь им дано право подать такое заявление в течение 12 месяцев. Для многих эта поправка может оказаться важной, так как для получения помощи необходимо собрать пакет документов.

Текущий порядок оказания материальной помощи погорельцам за счет средств резервного фонда действует с 1 января 2024 года. Право на такую помощь имеют граждане Российской Федерации, постоянно или временно зарегистрированные на территории города Орла не менее одного года. Помощь оказывается в связи с пожаром в жилом помещении, расположенном на территории города Орла и принадлежащем заявителю на праве собственности. Льгота распространяется и на орловцев, проживающих в квартирах по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.

Размер денежной выплаты составляет 20 тысяч рублей. Производится она на основании письменного заявления гражданина или его законного представителя. Такое заявление теперь и подается в течение 12 месяцев со дня установления факта пожара, а не 6 месяцев, как было ранее. Если сгоревшее жилье принадлежит на праве собственности нескольким собственникам, заявление принимается от одного из них, и деньги зачисляются на его счет. Если другие собственники будут против этого, то выплату власти поделят между ними пропорционально их доли собственности в жилье.

Заявитель сам несет ответственность за достоверность и полноту представленных им сведений и документов. Работают с такими заявлениями специалисты городского управления социальной поддержки населения, опеки и попечительства. Они же проводят обследование жилья «для подтверждения факта пострадавшего помещения в результате пожара». Основаниями для отказа в предоставлении денежной выплаты являются предоставление заявителем недостоверных сведений или документов, не в полном объеме, а также несоответствие заявителя условиям, прописанным городскими властями.

ИА «Орелград»