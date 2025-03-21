Бастрыкин поручил возобновить дело по дороге на Орловских партизан

Глава СКР отреагировал на обращение жителей Орла.

Видеообращение, записанное орловцами, появилось в интернете на днях. Его записали жильцы домов, расположенных на злополучной улице.

Орловцы утверждали, что стоимость работ завышена, а выделенные деньги использованы не по назначению. В частности, указывали на многочисленные недоработки: неровности дорожного полотна, неработающую систему водоотведения, отсутствие переходов и тротуаров. Также ремонт дороги вылился в проблемы с парковкой. Не вывезен с придомовых территорий и строительный мусор.

Так, строительство произведено некачественно: дорожное полотно имеет неровности, система водоотведения не функционирует, отсутствуют пешеходные переходы и тротуары со стороны жилых домов, местные жители в связи с установленным запрещающим знаком не могут припарковаться у подъездов. Кроме того, до настоящего времени с придомовых территорий не вывезен строительный мусор.

Эта история уже попадала в поле зрения Бастрыкина. Ранее орловское Управление СКР расследовало соответствующее дело. Однако оно было прекращено.

На этот раз Бастрыкин поручил Ольге Поповой, исполняющей обязанности главы Управления в данный момент, возобновить производство по данному уголовному делу. Также Попова должна будет доложить председателю СКР о проведённых следственных действиях и выявленных обстоятельствах.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – добавили в Информационном центре Следственного комитета России.

ИА «Орелград»