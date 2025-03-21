«Гимн» орловского заключенного покорил жюри

В Орловской области провели конкурс «Калина красная».

В Орловской области завершился региональный этап XXII Всероссийского конкурса среди осужденных «Калина красная». Он проводится ежегодно. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, в этом году на участие поступили 11 творческих работ из шести подведомственных учреждений. Все представленные произведения – авторские песни, что является одним из основных требований положения о конкурсе, подчеркнули в ведомстве.

«Компетентное жюри оценило уровень исполнительского мастерства конкурсантов и подвело итоги, – сообщает пресс-служба УФСИН. – Победителем песенного конкурса был признан осужденный К. из исправительной колонии № 5 (поселок городского типа Нарышкино) с музыкальным произведением «Гимн». Второе место у колонии-поселения № 3 (поселок Шахово), третье место – у колонии-поселения № 7 (город Мценск)».

Победитель регионального этапа представит Орловскую область в финале. Видео с его выступлением уже направлены в Федеральную службу исполнения наказаний для участия в заключительном этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная». Его организаторами выступают ФСИН России и продюсерская компания «Союз Продакшн». Конкурс является самой крупной гуманитарной и творческой акцией, посвященной реабилитации осужденных. Некоторые из участников и финалистов «Калины Красной» после отбытия наказания встали на творческий путь и добились успеха.

Кстати, в прошлом году финал XXI конкурса «Калина Красная» состоялся 18 сентября в Москве. В художественный совет тогда поступило более 170 творческих работ из 78 территориальных органов ФСИН России. Лучшими были признаны 22 музыкальные композиции, а особенностью конкурса является то, что в нем не присуждают первых, вторых и третьих мест. Все сольные исполнители и музыкальные коллективы получили награды и были объявлены лауреатами.

ИА «Орелград»