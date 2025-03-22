Оздоровление муниципальных финансов оценили на Орловщине

Мониторинг исполнения договоренностей оценил департамент финансов.

Департамент финансов Орловской области провел мониторинг исполнения обязательств, возникающих из соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. Такие соглашения департамент от имени правительства региона заключает с районами, округами и городами, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. В данном случае мониторинг охватил 2024 год.

По его результатам установлено «неисполнение обязательства в части обеспечения роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Свердловского района». Проще говоря, область выделила району денежные средства, а район был обязан достичь целей, установленных соглашением. Однако установленные финансовые показатели за отчетный финансовый год достигнуты не были. Также департамент в своем заключении сообщает о том, что в нарушение статей 92.1 и 106 Бюджетного кодекса РФ по состоянию на 1 января 2025 года в Новосильском районе не соблюдены требования к предельным значениям дефицита бюджета муниципального образования и объема муниципальных заимствований.

Кроме того, в нарушение статьи 136 Бюджетного кодекса РФ в Колпнянском, Свердловском и Хотынецком районах оказались превышены фактические показатели нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Нормативы ранее были утверждены для каждого округа, района и города постановлением правительства Орловской области. В Глазуновском, Колпнянском, Малоархангельском и Новодеревеньковский районы «не соблюдено обязательство в части неустановления с 2024 года расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами, законами Орловской области к полномочиям органов местного самоуправления».

Кроме того, в соглашениях прописываются «дорожные карты» по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета и бюджетных и автономных учреждений муниципальных образований с установлением ежеквартальных целевых показателей по ее снижению или не увеличению. Однако в Верховском, Залегощенском и Малоархангельском районах объем просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2025 года превышает показатель, установленный им «дорожной картой».

Проявил себя и город Орел. Из документа следует, что без учета рекомендаций департамента финансов Орловской области в представительный орган города Орла был внесен проект решения о бюджете на очередной финансовый год, согласно которому увеличивалась численность работников органов местного самоуправления. Также областная столица допустил «невыполнение обязательств по реализации в текущем финансовом году плана мероприятий по увеличению налоговых доходов и сокращению расходов бюджета города Орла».

Аналогичные обязательства в 17 муниципальных образованиях (город Ливны, город Мценск, Орловский муниципальный округ, Болховский, Дмитровский, Должанский, Знаменский, Корсаковский, Краснозоренский, Кромской, Ливенский, Мценский, Покровский, Сосковский, Троснянский, Урицкий, Шаблыкинский районы) исполнены в полном объеме.

ИА «Орелград»