Доходы работников малого бизнеса увеличат почти на четверть

Новые цели указали областные власти в обновленной программе.

Специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс провели обзор изменений, внесенных правительством Орловской области в паспорт государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности». Сообщается, что объем ее финансирования увеличен с 2,892 миллиарда рублей до 3,198 миллиарда рублей. Скорректированы цели и задачи документа. Так, одной из основных целей является увеличение дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства.

«Реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства к 2029 году составит 123,5 процента, – сообщают аналитики. – Ранее целью программы являлось увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых».

Другим новшеством стало то, что в структуру государственной программы на 2025-2030 годы включены региональные проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Орловской области». В рамках первого из них предполагается расширить доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях.

Также новый региональный проект предусматривает увеличение охвата представителей малого и среднего предпринимательства услугами и мерами инфраструктуры поддержки. Что касается регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Орловской области», то в его рамках будет реализован «комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта».

ИА «Орелград»