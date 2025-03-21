Концентрация пыли увеличилась в Орле

Эксперты оценили о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в регионе.

В 2024 году в атмосфере города Орла высоких и экстремально-высоких уровней загрязнения не наблюдалось. По сравнению с 2023 годом немного увеличилась среднегодовая концентрация пыли (с 0,168 до 0,169 мг/м3), диоксида серы (с 0,001 до 0,002 мг/м3). По остальным примесям изменений нет. Об этом говорится в экспертной справке о результатах мониторинга и отчете об экологической ситуации в регионе. Максимальные из разовых концентраций, равные или превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК), в минувшем году составили: пыль – 0,652 мг/м3, диоксид азота – 0,223 мг/м3, фенол – 0,016 мг/м3.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы города Орла проводились комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Орловского ЦГМС на четырех стационарных постах. По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения региона в течение последних трех лет оставалось стабильным. Причем удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, на территории Орловской области оказался ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

В последние три года исследования атмосферного воздуха производились в рамках социально-гигиенического мониторинга, надзорных мероприятий, при рассмотрении обращений граждан и проведении производственного контроля на территории административных районов Орловской области и города Орла. Мониторинг с определением среднесуточных показателей проводился в девяти точках мониторинга, расположенных на территории Орла, Ливен, Мценска, Тросны, Покровского и Мценского районов.

Приоритетный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспорт и выбросы промышленных объектов. С учетом этого мониторинг состояния загрязнения атмосферы проводился по 15-ти показателям: пыли, окислам азота, сернистому ангидриду, оксиду углерода; дополнительно на территории Орла, Мценска и Мценского района – по фенолу и формальдегиду; на территории Орла – по бензолу, акролеину, саже и метилмеркаптану. В Покровском также отслеживался аммиак, в Тросне, Мценске и Мценском районе – сероводород и аммиак, в Ливнах – хлористый и фтористый водород. В соответствии с принятой градацией уровень загрязнения атмосферного воздуха в регионе оценивается как «низкий», то есть благоприятный для проживания.

ИА «Орелград»