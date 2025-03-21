Орловские силовики заблокировали экстремистские сайты

Доступ к сомнительным ресурсам ограничил Роскомнадзор по материалам УМВД.

Управление МВД России по Орловской области рассказало о текущей работе по выявлению и пресечению фактов распространения идеологии нацизма. Сообщается, что сотрудниками органов внутренних дел ежедневно проводится мониторинг наиболее популярных новостных и информационно-аналитических ресурсов, электронных журналов и газет для получения информации о потенциальных экстремистских угрозах в регионе.

«В истекшем периоде текущего года установлено 11 интернет-ресурсов, разместивших противоправный контент экстремистского характера, – следует из информации УМВД, – Решения об ограничении доступа данных ресурсов поддержаны Управлением Роскомнадзора по Орловской области. Во взаимодействии с правительством области, руководителями общественных объединений проведено 20 мероприятий профилактической направленности с использованием наглядной антиагитации идеологии экстремизма (памятки, брошюры, календари)».

Тем временем настоятель Никольского храма села Тельчье Мценского района протоиерей Владимир Другов провел информационно-профилактическую беседу о противодействии экстремизму, терроризму и национализму с сотрудниками отдела УФСИН по конвоированию. Он рассказал слушателям о традиционных религиозных течениях, акцентировав внимание на элементах их схожести и различия. Кроме того, Владимир Другов рассказал о причинах возникновения религиозного экстремизма, терроризма и ксенофобии.

«Отдельно были затронуты темы о деструктивных сектах, их основных признаках, эффективных формах и методах профилактики вовлечения в секты молодежи и старшего поколения, – рассказали в пресс-службе регионального Управления ФСИН. – В своем выступлении протоиерей Владимир Другов привел примеры деструктивного влияния сект на судьбы людей, а также трагические последствия террористических актов на территории Российской Федерации и других государств. Сотрудники ОК УФСИН России по Орловской области приняли активное участие в диалоге, а также смогли получить от священнослужителя развернутые ответы на поставленные вопросы».

ИА «Орелград»