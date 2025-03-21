В Орловской области определили лучших дружинников

Подведены итоги регионального конкурса.

В Орловской области подведены итоги конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности» и «Лучший народный дружинник» по итогам 2024 года. Как сообщает пресс-служба губернатора, победителями признаны: народная дружина Советского района города Орла, народная дружина «Патриот» Колпнянского района и народная дружина города Ливны, занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Лучший народным дружинником региона признан Владимир Бурцев из Ливен. Второе место заняла Татьяна Усикова из добровольной народной дружины по охране общественного порядка на территории поселка Кромы, третье место – Анатолий Павлинюк, так же, как и победитель, представляющий народную дружину города Ливны. Указанный конкурс на звание проводится в регионе с 2018 года в соответствии с указом губернатора.

По данным на начало 2025 года, в орловской области насчитывалось 36 народных дружин численностью 736 человек, в том числе пять дружин в городе Орле численностью 396 человек, а также шесть дружин, составленных из казаков. Последние созданы на территориях Новосильского, Новодеревеньковского, Мценского, Болховского, Ливенского и Шаблыкинского районов, их оббщая численность составляет 56 человек.

По данным УМВД России по Орловской области, в 23 районах региона заключены соглашения с казачьими обществами о сотрудничестве в сфере охраны общественного порядка. В 2024 году при участии членов народных дружин было пресечено девять преступлений, что на одно преступление больше, чем годом ранее, и 454 административных правонарушения, или на девять больше, чем в 2023 году. На обеспечение деятельности народных дружин и их страхование по муниципальным программам профилактики в минувшем году было освоено 635,3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»