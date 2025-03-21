В Орле отчитались о завершении нацпроекта для малого бизнеса

Отчет прозвучал на заседании профильного комитета Орловского облсовета.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Сергей Антонцев представил парламентариям «развернутую информацию о позитивной динамике развития экономического сектора региона». В том числе он рассказал об успешном завершении национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Финансовое обеспечение проекта в 2024 году составило 87,2 миллиона рублей. Все средства регионом освоены. Показатели национального проекта выполнены в полном объеме», – цитирует его пресс-служба регионального парламента. Тем временем правительство региона оценило текущее состояние в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности Орловской области. Согласно его данным, в настоящее время малый и средний бизнес региона представляют свыше 25 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые формируют более 50 процентов оборота организаций региона и присутствуют практически во всех сферах экономики. В малом и среднем бизнесе (сектор МСП) занято более 27 процентов работников от среднесписочной численности работников на всех предприятиях.

«Сектор МСП в Орловской области представлен в основном индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями – юридическими лицами (72,4 процента и 24,5 процента соответственно от общего количества субъектов МСП), – следует из данных правительства. – По состоянию на 10 февраля 2025 года, по данным Единого реестра субъектов МСП, число малых предприятий составляет 711 единиц, средних предприятий – 69 единиц, микропредприятий – 6165 единиц, индивидуальных предпринимателей – 18 301 единица».

Доля представителей малого и среднего предпринимательства в общей численности хозяйствующих субъектов региона превышает 60 процентов. Доля среднесписочной численности работников, без учета внешних совместителей, занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения составляет 21,5 процента.

Сообщается также, что доля малых и средних предприятий в обороте предприятий в целом по экономике региона имеет положительную динамику. Например, значение показателя в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросло на 3,1 процентных пункта – с 31,7 процента до 34,8 процента. На сегодняшний день в регионе сформирована и успешно работает сеть организаций, образующих инфраструктуру финансовой, информационно-консультационной поддержки бизнеса: некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области», некоммерческая организация микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Орловской области», Центр поддержки предпринимательства, Центр кластерного и инновационного развития и Орловский региональный Центр поддержки экспорта.

ИА «Орелград»