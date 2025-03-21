На Орловщине трёхлетнего инвалида не обеспечили спецпитанием

Этого пришлось добиваться прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в подразделение по Железнодорожному району обратилась мать мальчика с ограниченными возможностями здоровья.

Ребёнку три года. В связи с инвалидностью ему требуется специальное питание, которое государство должно предоставлять бесплатно.

Однако длительное время этого не происходило. Орловчанке пришлось покупать питание за свой счёт.

Прокуратура направила в суд иск к Департаменту здравоохранения Орловской области. Ведомство потреовало обеспечить ребёнка необходимым, а также компенсировать его матери понесённые затраты.

Иск удовлетворили. К настоящему моменту решение исполнено. Известно, что женщине выплатили 37 тысяч рублей.

ИА «Орелград»