В Орёл доставят мощи вифлеемских младенцев

Православная святыня будет находиться в областном центре неделю.

Новость сообщили в Орловской митрополии.

Ковчег с мощами вифлеемских младенцев находится на постоянном хранении в монастыре святой Марии Магдалины. Он располагается в Ливенском районе в селе Никольском.

22 марта в 16 часов 30 минут святыню доставят в Орёл в Церковь Троицы Живоначальной, которая открыта при Орловской православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши. Храм находится на улице Ермолова, 13. Здесь состоится торжественная встреча, а также будет отслужена литургия.

23 марта ковчег перенесут в Казанский храм Успенского мужского монастыря, расположенный по соседству. Здесь мощи пробудут до 30 марта.

Святыня появилась в Орловской области недавно. Её передали в дар ливенскому монастырю в начале этого года.

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ИА «Орелград»