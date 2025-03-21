На Орловщине впервые зафиксировали смертельный случай гриппа

Скончался пожилой мужчина.

Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев в эфире «Вести-Орёл». По его словам, это первый такой случай, официально зарегистрированный в нашем регионе.

«Человек возрастной, не привит», – пояснил главный орловский санитарный врач.

После этого Румянцев в очередной раз призвал орловцев регулярно проходить вакцинацию.

На данный момент в нашем регионе на карантин по ОРВИ полностью закрыты две школы (обе в областном центре). На дистанционное обучение переведена ещё одна школа, а также 51 класс в 15 других общеобразовательных учреждениях.

ИА «Орелград»