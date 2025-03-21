На Орловщине впервые зафиксировали смертельный случай гриппа

21.3.2025 | 12:20 Закон и порядок, Новости

Скончался пожилой мужчина.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев в эфире «Вести-Орёл». По его словам, это первый такой случай, официально зарегистрированный в нашем регионе.

«Человек возрастной, не привит», – пояснил главный орловский санитарный врач.

После этого Румянцев в очередной раз призвал орловцев регулярно проходить вакцинацию.

На данный момент в нашем регионе на карантин по ОРВИ полностью закрыты две школы (обе в областном центре). На дистанционное обучение переведена ещё одна школа, а также 51 класс в 15 других общеобразовательных учреждениях.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования