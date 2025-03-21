Поджигателю памятника Ленину грозит до семи лет

Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Стали известны подробности попытки покушения на главный орловский памятник Ленину, расположенный в областном центре на площади имени вождя, перед зданием регионального правительства.

В пресс-службе Управления МВД по Орловской области порталу «Орёлтаймс» рассказали, что преступление произошло 18 марта вечером. Мужчина разлил по периметру памятника зажигательную смесь, принесённую в бутылке. Затем он поджёг её. Произошло возгорание.

В правоохранительные органы обратились очевидцы происшествия. Подозреваемого задержали оперативно – «по горячим следам». Это сделали сотрудники областных Управлений МВД (из Центра по противодействию экстремизму) и ФСБ.

Мужчине 47 лет. Дело заведено по статье «хулиганство», которая предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы.

ИА «Орелград»