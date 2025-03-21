Оправданного присяжными орловца будут судить ещё раз

21.3.2025 | 12:01 Закон и порядок, Новости

Приговор районного суда отменили в вышестоящей инстанции.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Мужчина обвинялся в избиении случайного прохожего, которое произошло в октябре 2023-го года в Ливнах на улице Денисова. Потерпевший скончался от травм в реанимации.

При этом мужчина, наносивший удары, находился в состоянии алкогольного опьянения. Поводом для конфликта стало то, что прохожий задел его плечом. В итоге орловцу инкриминировали статью 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Однако Ливенский районный суд оправдал мужчину. Вердикт выносили присяжные — в январе этого года.

Тем не менее прокуратура подала апелляцию на это решение в Орловский областной суд. Причиной стали «существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства при постановлении вердикта».

Облсуд согласился с доводами и отменил решение районной инстанции. Дело ещё раз рассмотрят — опять в Ливнах, но уже в другом составе суда.

ИА «Орелград»


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