На поджогах травы поймали 45 орловцев

21.3.2025 | 13:40 Новости, Происшествия

Такова статистика с начала года.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

О ней рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. «Цифра ежедневно меняется», – отметили в ведомстве.

Лица, уличённые в поджогах травы или мусора, привлекаются к административной ответственности. Штраф для физических лиц составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В минувшем году за такие нарушения жителям Орловской области выписали 282 штрафа (на общую сумму около 2 миллионов рублей). Также были оштрафованы шесть должностных лиц и одно юридическое лицо.

«Горячий сезон» наступает для МЧС каждую весну. Однако в этом году ситуацию усугубила тёплая (отчасти аномально) погода.

Известно, что с начала года на Орловщине произошло 320 пожаров — в основном, как раз возгорания травы и мусора. За минувшие сутки сотрудники Управления МЧС совершили 11 таких выездов.

ИА «Орелград»


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