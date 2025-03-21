На поджогах травы поймали 45 орловцев

Такова статистика с начала года.

О ней рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. «Цифра ежедневно меняется», – отметили в ведомстве.

Лица, уличённые в поджогах травы или мусора, привлекаются к административной ответственности. Штраф для физических лиц составляет от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

В минувшем году за такие нарушения жителям Орловской области выписали 282 штрафа (на общую сумму около 2 миллионов рублей). Также были оштрафованы шесть должностных лиц и одно юридическое лицо.

«Горячий сезон» наступает для МЧС каждую весну. Однако в этом году ситуацию усугубила тёплая (отчасти аномально) погода.

Известно, что с начала года на Орловщине произошло 320 пожаров — в основном, как раз возгорания травы и мусора. За минувшие сутки сотрудники Управления МЧС совершили 11 таких выездов.

ИА «Орелград»