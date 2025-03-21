На Орловщине зарегистрированы первые случаи нападения клещей на людей

21.3.2025 | 14:20 Закон и порядок, Новости

Среди пострадавших есть дети.

Акарицидная обработка. Фото: Администрация Орла

Об этом рассказали в региональном Управлении ведомства.

На данный момент с начала текущего года официально зарегистрировано четырнадцать таких случаев. Причём в восьми из них клещи кусали несовершеннолетних.

«Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не регистрировались», – указали в ведомстве.

Также в Управлении рассказали, что в этом сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на общей площади около 500 гектаров.

Отметим, что аномально высокие температуры привели к тому, что клещи проснулись ещё январе. Правда, тогда сообщалось лишь об их нападениях на собак.

В минувшем году о первом орловце, укушенном клещом, сообщили 2 апреля.

ИА «Орелград»


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