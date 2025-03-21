На Орловщине зарегистрированы первые случаи нападения клещей на людей

Среди пострадавших есть дети.
Об этом рассказали в региональном Управлении ведомства.
На данный момент с начала текущего года официально зарегистрировано четырнадцать таких случаев. Причём в восьми из них клещи кусали несовершеннолетних.
«Случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не регистрировались», – указали в ведомстве.
Также в Управлении рассказали, что в этом сезоне на территории Орловской области планируется провести акарицидные обработки на общей площади около 500 гектаров.
Отметим, что аномально высокие температуры привели к тому, что клещи проснулись ещё январе. Правда, тогда сообщалось лишь об их нападениях на собак.
В минувшем году о первом орловце, укушенном клещом, сообщили 2 апреля.
ИА «Орелград»