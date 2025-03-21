Орловца оштрафовали на 300 тысяч за комментарий

21.3.2025 | 13:30 Закон и порядок, Новости

Также ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов.

Фото: ИА “Орелград”

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд, а затем – Апелляционный военный суд.

Преступление совершил 41-летний житель Орла. Мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» комментарии, которые побуждали к враждебным действиям в отношении органов власти.

В итоге ему вменили «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (часть 2 статья 205.2 УК).

Орловца оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной
с администрированием сайтов (с использованием электронных и коммуникационных сетей, в том числе, интернета).

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования