Орловца оштрафовали на 300 тысяч за комментарий

Также ему на два года запретили заниматься администрированием сайтов.

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд, а затем – Апелляционный военный суд.

Преступление совершил 41-летний житель Орла. Мужчина разместил в соцсети «ВКонтакте» комментарии, которые побуждали к враждебным действиям в отношении органов власти.

В итоге ему вменили «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» (часть 2 статья 205.2 УК).

Орловца оштрафовали на 300 тысяч рублей. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной

с администрированием сайтов (с использованием электронных и коммуникационных сетей, в том числе, интернета).

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»