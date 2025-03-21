Нарушителей ПДД оштрафовали на 40 миллионов рублей

Из них они заплатили пока только 22 миллиона рублей.

В Орловской области за январь-февраль 2025 года сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, выявлено 50 724 административных нарушения в сфере безопасности дорожного движения. За отчетный период времени вынесено 41 178 постановлений по делам об административных правонарушениях в данной сфере. Штрафы на нарушителей наложены на общую сумму 40,793 миллиона рублей, по состоянию на начало марта взыскано штрафов на сумму 22,636 миллиона рублей. Такие данные привело региональное Управление МВД.

«На автодорогах Орловской области за отчетный период зарегистрировано 747 дорожно-транспортных происшествий, в 103 из них пострадали участники: 13 человек погибли и 151 получил ранения, – следует из информации Управления МВД. – На автотрассах федерального значения произошло 19 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 30. Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 50 ДТП, в которых 73 человека получили ранения различной степени тяжести и 6 человек погибли».

По вине нетрезвых водителей за два месяца совершено 10 дорожно-транспортных происшествий. Сотрудниками Госавтоинспекции за это же время пресечено 169 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в нетрезвом виде в этом году возбуждено уже 15 уголовных дел. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлено 732 материала. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 40 человек, еще 19 нарушителей подвергнуты административному аресту.

ИА «Орелград»