Сотрудников депздрава обучили закупкам

Стала известна реакция департамента на проведенную проверку.

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд департаментом здравоохранения Орловской области в 2022-2023 годах. Проверка была выборочной и выявила ряд нарушений. КСП выдала департаменту представление, и меры по устранению выявленных нарушений и недостатков уже приняты.

В частности, сотрудники департамента были направлены на обучение и прошли курсы повышение квалификации в сфере закупок. Дело в том, что аудиторы выявили нарушения требований ведомственной инструкции при бухгалтерском учете лекарственных препаратов. В ходе проверки было установлено, что закупленные департаментом товары, работы и услуги использованы по назначению. Вместе с тем, департамент обвинили в «неосуществлении должным образом планирования закупок товаров».

КСП пришла к выводу, что закупки департамент в проверенном периоде производил с нарушением принципа ответственности за результаты обеспечения государственных нужд и принципа эффективности использования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В отчете о проверке говорилось о том, например, что в нарушение статей 158, 162 Бюджетного кодекса РФ департаментом расчет обоснования показателей в натуральных и денежных единицах при планировании бюджетных ассигнований в 2022-2023 годы на медикаменты и канцелярские товары не был произведен.

Как результат, были выявлены закупки на поставку канцелярских товаров с превышением утвержденных нормативных затрат на сумму 130,28 тысячи рублей. Также аудиторы пришли к выводу о том, что локальные нормативные акты департамента по определению нормативных затрат не соответствуют правилам определения нормативных затрат. Кроме того, вопросы у аудиторов возникли к процедурам установления начальной максимальной цены контрактов и условий закупок, которым отвечало довольно мало потенциальных поставщиков.

Также в рамках проверки аудиторы выяснили, что департамент не направил поставщику требования об уплате пеней за просрочку исполнения контракта. Сумма, правда, небольшая – всего 29,13 тысячи рублей. Тем не менее, претензионная работа в подобных случаях должна вестись. По итогам рассмотрения представления, департамент уведомил КСП о том, что претензионная работа в отношении поставщиков уже проведена. Кроме того, проводится работа по приведению в соответствие с действующим законодательством локальных нормативных актов департамента по определению нормативных затрат при организации закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий. Также приняты меры к «дальнейшему недопущению нарушений Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

ИА «Орелград»