“Орелтранссигнал” купил камер на 73 миллиона

Средства автоматической фотовидеофиксации разместят на 20 перекрестках.
Контракт на обеспечение контроля дорожного движения получило алтайское ООО «Ровер+». Цена – 73 332 000 рублей, что почти вдвое ниже начальной. Подрядчик должен приступить к исполнению обязательств с 20 марта, а завершить все работы – до 8 августа 2025 года.
Фиксируемые события:
- С0 – Проезд без совершения административного нарушения;
- С1 (С1.1)- Нарушение установленного скоростного режима;
- С5 – Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
- С11 – Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
- С12 – Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;
- С13 – Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
- С16 – Иные административные правонарушения в области дорожного движения (в части нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства).
В казенном учреждении не раз подчеркивали, что основная цель работы – это не штрафы, а дисциплина на дорогах Орловской области и уменьшение числа происшествий. Судя по адресам мест установки, 18 ТСАФ разместят в Орле, два – в Ливнах. Поставщик обязан предоставить срок гарантии на технику не менее 24 месяцев, которые исчисляются с даты подписания документа о приемке. Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 месяцев.
|№ п/п
|Адрес места размещения
|1
|г. Орел, перекресток ул. Октябрьская и ул. Ломоносова
|2
|г. Орел, перекресток ул. Раздольная – ул. Кузнецова
|3
|г. Орел, перекресток ул. Октябрьская и ул. Игнатова
|4
|г. Орел, перекресток ул. Веселая и ул. Генерала Родина
|5
|г. Орел, перекресток ул. Московская и ул. Герцена
|6
|г. Орел, перекресток ул. Комсомольская и ул. Нормандия-Неман
|7
|г. Орел, перекресток Кромское ш. – ул. Машиностроительная
|8
|г. Орел, перекресток ул. Степана Разина – ул. Московская
|9
|г. Орел, перекресток ул.5 Августа – ул.3-я Курская
|10
|г. Орел, перекресток ул. Московская – ул. Революции
|11
|г. Ливны, перекресток ул. Капитана Филиппова – ул. Дружбы народов
|12
|г. Орел, перекресток ул. Полесская – ул. Лескова
|13
|г. Орел, перекресток ул. Комсомольская – пер. Карачевский
|14
|г. Орел, перекресток ул. Мостовая – ул. 2-я Пушкарная
|15
|г. Орел, перекресток ул. Комсомольская- ул. Розы Люксембург
|16
|г. Орёл, пересечение а/д «М-2 Крым» 372 км (ул. Итальянская) – ул. Поселковая
|17
|г. Орел, перекресток ул. Октябрьская – ул. Пионерская
|18
|г. Орел, перекресток ул. Раздольная – ул. Бурова
|19
|г. Орел, перекресток ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Полесская
|20
|г. Ливны, перекресток ул. Гайдара – ул. Октябрьская