“Орелтранссигнал” купил камер на 73 миллиона

21.3.2025 | 9:51 Новости, Транспорт

Средства автоматической фотовидеофиксации разместят на 20 перекрестках.

Фото КУ ОО “Орелтранссигнал”

Контракт на обеспечение контроля дорожного движения  получило алтайское ООО «Ровер+». Цена – 73 332 000 рублей, что почти вдвое ниже начальной. Подрядчик должен приступить к исполнению обязательств с 20 марта, а завершить все работы – до 8 августа 2025 года.

Фиксируемые события:

  • С0 – Проезд без совершения административного нарушения;
  • С1 (С1.1)- Нарушение установленного скоростного режима;
  • С5 – Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
  • С11 – Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;
  • С12 – Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;
  • С13 – Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;
  • С16 – Иные административные правонарушения в области дорожного движения (в части нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства).

В казенном учреждении не раз подчеркивали, что основная цель работы – это не штрафы, а дисциплина на дорогах Орловской области и уменьшение числа происшествий. Судя по адресам мест установки, 18 ТСАФ разместят в Орле, два – в Ливнах. Поставщик обязан предоставить срок гарантии на технику не менее 24 месяцев, которые исчисляются с даты подписания документа о приемке. Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 месяцев.

№ п/п Адрес места размещения
1 г. Орел, перекресток ул. Октябрьская и ул. Ломоносова
2 г. Орел, перекресток ул. Раздольная – ул. Кузнецова
3 г. Орел, перекресток ул. Октябрьская и ул. Игнатова
4 г. Орел, перекресток ул. Веселая и ул. Генерала Родина
5 г. Орел, перекресток ул. Московская и ул. Герцена
6 г. Орел, перекресток ул. Комсомольская и ул. Нормандия-Неман
7 г. Орел, перекресток Кромское ш. – ул. Машиностроительная
8 г. Орел, перекресток ул. Степана Разина – ул. Московская
9 г. Орел, перекресток ул.5 Августа – ул.3-я Курская
10 г. Орел, перекресток ул. Московская – ул. Революции
11 г. Ливны, перекресток ул. Капитана Филиппова – ул. Дружбы народов
12 г. Орел, перекресток ул. Полесская – ул. Лескова
13 г. Орел, перекресток ул. Комсомольская – пер. Карачевский
14 г. Орел, перекресток ул. Мостовая – ул. 2-я Пушкарная
15 г. Орел, перекресток ул. Комсомольская- ул. Розы Люксембург
16 г. Орёл, пересечение а/д «М-2 Крым» 372 км (ул. Итальянская) – ул. Поселковая
17 г. Орел, перекресток ул. Октябрьская – ул. Пионерская
18 г. Орел, перекресток ул. Раздольная – ул. Бурова
19 г. Орел, перекресток ул. Салтыкова-Щедрина – ул. Полесская
20 г. Ливны, перекресток ул. Гайдара – ул. Октябрьская

 

 


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