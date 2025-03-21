“Орелтранссигнал” купил камер на 73 миллиона

Средства автоматической фотовидеофиксации разместят на 20 перекрестках.

Контракт на обеспечение контроля дорожного движения получило алтайское ООО «Ровер+». Цена – 73 332 000 рублей, что почти вдвое ниже начальной. Подрядчик должен приступить к исполнению обязательств с 20 марта, а завершить все работы – до 8 августа 2025 года.

Фиксируемые события:

С0 – Проезд без совершения административного нарушения;

С1 (С1.1)- Нарушение установленного скоростного режима;

С5 – Нарушение правил пользования внешними световыми приборами;

С11 – Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки;

С12 – Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора;

С13 – Невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора;

С16 – Иные административные правонарушения в области дорожного движения (в части нарушения правил применения ремней безопасности, а также нарушения правил пользования телефоном водителем транспортного средства).

В казенном учреждении не раз подчеркивали, что основная цель работы – это не штрафы, а дисциплина на дорогах Орловской области и уменьшение числа происшествий. Судя по адресам мест установки, 18 ТСАФ разместят в Орле, два – в Ливнах. Поставщик обязан предоставить срок гарантии на технику не менее 24 месяцев, которые исчисляются с даты подписания документа о приемке. Гарантия на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 месяцев.