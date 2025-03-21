В Орле раскрыли кражу смартфона в электричке

Виновнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Орловские транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела по факту кражи смартфона в электропоезде. Как пояснили в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Следствием занимались сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Орел. Обвинение предъявлено жительнице Орловской области 1972 года рождения.

«В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, следуя в электропоезде сообщением «Орел – Курск», обратила внимание на мобильный телефон, забытый пассажиром на посадочном сидении, после чего, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила гаджет и скрылась с места преступления, – сообщает пресс-служба силового ведомства. – При проведении следственных и оперативных мероприятий транспортные полицейские установили местонахождение похищенного имущества и вернули его законному владельцу».

В ходе следствия обвиняемая в содеянном раскаялась и призналась в краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Кстати, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Тем временем в Железнодорожном районе города Орла полицейские раскрыли кражу мобильного телефона. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за помощью в полицию обратился местный житель. Он заявил, что у него украли мобильник стоимостью 15 тысяч рублей.

«При этом гражданин не смог вспомнить, где и при каких обстоятельствах могло быть совершено хищение, – отметили в пресс-службе УМВД. – Установлением всех обстоятельств произошедшего занялись оперативники. Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по городу Орлу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ».

Вскоре оперативники вышли на жителя Орла 1995 года рождения. Выяснилось, что в день кражи он приходил в гости к потерпевшему. Совместно они распивали спиртное. По версии следствия, когда хозяин квартиры немного отвлекся, гость незаметно стянул у него телефон. Более того, телефон нашелся у знакомой подозреваемого. Последний будто бы ей мобильник подарил. Подозреваемого уже допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИА «Орелград»