Орловский завод залил стоками 2000 квадратных метров

Предприятие призвали к ответу через суд.

Факт разлития производственных стоков зафиксировала Орловская природоохранная межрайонная прокуратура.

ЧП случилось в Орловском муниципальном округе. Общая площадь загрязнённой территории составила 2 тысячи 274 квадратных метра. При этом стоки по своему цвету и запаху, а также агрегатному состоянию, являлись характерными для Звягинского крахмального завода.

Прокуратура направила в суд иск, обязывающий предприятие ликвидировать разлив и рекультивировать загрязнённые земли. Орловский районный суд удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле надзорного ведомства», – указали в прокуратуре.

ИА «Орелград»